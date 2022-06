Cosa non può mancare nella camera da letto country-chic!

L'atmosfera country-chic continua a esercitare il suo fascino sugli amanti dell'interior design di tutti i tempi. Gli stili cambiano ma la bellezza e il calore emanato da una manciata di legno e pietra su pavimenti e rivestimenti, arredi rustici e confortevoli tessuti knitted, resta eccome. A rendere la casa una culla del benessere e dell'ospitalità è proprio la cura per i dettagli e per la tradizione rurale che questa corrente aggiunge alle stanze. Prendiamo come esempio la camera da letto, luogo per eccellenza adibito al riposo e non solo: da semplice area funzionale potrà trasformarsi, con il giusto tocco country-chic, nella stanza dei nostri sogni.

Dall'accessorio più boho e vagamente romantico, a quello più semplice ma d'effetto, vediamo ora come mettere in pratica le idee più realizzabili per una camera in pieno stile country-chic. Con il giusto occorrente e prendendo spunto dai progetti internazionali più ispirazionali, il risultato migliore sarà garantito!