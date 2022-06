Realizza un box doccia coi fiocchi

Di grande impatto estetico il box doccia angolare permette di guadagnare spazio se il bagno non ha dimensioni generose. La mancanza dei quattro angoli infatti risulta più pratica e garantisce comunque dimensioni interne che permettono di muoversi agilmente.I piatti doccia per i box angolari si trovano in diverse misure, la forma più classica è con due lati regolari e uno ad angolo, oppure è possibile trovarne anche di asimmetrici .Per quanto riguarda l’apertura del box doccia angolare, esistono sia le chiusure ad anta battente sia i pannelli scorrevoli. Anche i materiali per i box doccia angolari ricalcano quelli utilizzati per i box doccia più classici, in pvc o in vetro temperato.