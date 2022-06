Scaffalatura moderna fai da te: mai più senza!

Quale materiale risulta più adatto per il vostro intento? Tra le varianti disponibili anche sottoforma di elemento grezzo, sono svariate le interpretazioni che potrete dare alla vostra scaffalatura personalizzata: non vi rimane che progettare esattamente lo schema della parete attrezzata e di adottare il giusto materiale naturale. Il legno, ad esempio, si presta particolarmente bene ad essere modellato, tagliato e levigato con facilità, proprio per le sue caratteristiche innate. Sarà quindi un ottimo alleato per la casa in stile scandinavo, country o shabby chic, ma anche per quella minimale e ultra moderna, se tinteggiato e lucidato. Una volta procurata la giusta quantità di materia per poter procedere a seconda delle dimensioni e del numero degli scaffali da creare, preparate tutto l'occorrente per poter dar il via al vostro fai da te, ovvero: viti e cacciavite, supporti e tasselli, filo a piombo, trapano e carta vetrata.