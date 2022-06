6 splendide idee per valorizzare e dividere gli spazi nell'open space

Paraventi e separè sono un'alternativa evergreen per suddividere le aree di una casa open space o creare una piccola separazione all'interno della stessa stanza, ad esempio tra camera da letto e bagno di servizio. Questi complementi hanno visto negli anni una vera e propria trasformazione, non solo a livello stilistico, ma anche a livello funzionale e pratico. Alcuni appaiono tuttora come semplici pannelli leggeri, più o meno decorativi, e facilmente orientabili a seconda della necessità. In questo caso sarà bene optare per le varianti moderne di separè, a volte decisamente di design e assolutamente gradevoli alla vista, oltre che di differenti materiali. Quando all'estetica si desidera tuttavia aggiungere un'ulteriore utilità per unire comfort a decorazione, ecco che accessori iconici, come quello proposto da K8 Radiatori, possono fare la differenza. Il separè diventa un calorifero a forma di bambù, ideale per dividere la zona giorno dalla camera e dal bagno, e ricreare una piccola oasi di relax… riscaldato con stile!