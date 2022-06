10 soluzioni per pitturare casa a regola di cromoterapia

Prendiamo la cromoterapia come base da cui partire per pitturare la nostra casa, seguita dal gusto personale e da alcuni piccoli dettami must-to-know per dare forma al meglio al nostro ambiente e valorizzarne i punti forti. La pittura, tra le altre cose, contribuisce proprio a questo, a rendere le stanze e la casa in generale un posto piacevole e accogliente, anche e soprattutto tramite utili stratagemmi. Una sapiente scelta di quale colore utilizzare, in primis, seguito dalla quantità da stendere e da come distribuire il peso visivo sono step fondamentali. Protagonisti per un effetto di ampliamento saranno perciò i i colori neutri e chiari, timonati dal bianco, mentre le tinte accese e vibranti connoteranno uno spazio eclettico, dal gusto etnico o new age. Abbinare la pittura ai mobili o creare contrasti affascinanti, è indubbiamente un'altra scelta essenziale nell'arte del pitturare la propria casa. Certo è che nessun ambiente è escluso: dal soggiorno alla cucina, dalla camera al bagno, dall'ingresso allo studio, la pittura in tutte le sue varianti basic o di tendenza è elemento caratterizzante. A giocare un ruolo essenziale è inoltre l'illuminazione, a seconda di cui i colori delle pareti cambieranno d'aspetto, definendo atmosfere sempre differenti e magnetiche.

Quale tecnica seguire per pitturare la casa in piena regola? Con pennello alla mano, date un'occhiata alle nostre proposte per prendere nota e spunto dagli ambienti più suggestivi.