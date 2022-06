Arredare casa: è ora di rinnovare

È ora di cambiare: vogliamo arredare casa con gusto! Le idee sono tante, forse un po' disordinate, ma ci sono. Se vogliamo creare qualcosa di nuovo e quindi fare interventi importanti – di cui successivamente non ci pentiremo – sarà logico affidarsi ad un professionista del settore, un architetto o un interior design, che ci possa guidare ed aiutare a sviluppare quello che abbiamo in mente. Arredare casa non è semplice, soprattutto gli spazi sono limitati. Riviste e magazine tentano di combinare vari mobili e arredi insieme, noi invece vogliamo proporre degli ambienti reali e non soltanto messi insieme per avere una serie di fotografie da catalogo. In questo libro delle idee vi porteremo in 3 abitazioni normali, pensate con gusto e che introducono delle soluzioni parecchio interessanti mai viste prima, sia dal punto di vista estetico, sia da quello funzionale. Ci vuole infatti intelligenza nell'organizzazione degli spazi, ma, come sappiamo e pensiamo sia giusto, anche l'occhio vuole la sua parte. Se con tutto questo riusciamo un raggiungere un interior design semplice anche nelle decorazioni, allora avremo perseguito la via giusta. Gli esempi che vi mostreremo hanno questa essenza: una essenzialità ricercata che in questo caso non rappresenta un ossimoro; appartamenti grandi quanto basta ed estremamente accoglienti.