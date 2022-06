Un monolocale di design a Trastevere

L'accurata disposizione degli arredi ha permesso di poter suddividere zone come soggiorno, cucina, sala da pranzo, camera da letto e spogliatoio, all'interno dello stesso spazio. Per accentuare ancora di più questo modo di intendere l'ambiente, i progettisti hanno scelto di separare la superficie calpestabile su due livelli, in modo da ricavare una zona giorno e una notte.

L’intero arredamento è stato realizzato su misura. La cucina si presenta in legno laccato bianco, con una superficie in Corian, mentre il pavimento è in rovere sempre laccato bianco con venature argentee. Anche le armadiature e le strutture del soppalco sono stati creati apposta per l'ambiente, tanto che all'interno dello spazio rialzato, sono presenti contenitori a scomparsa. Tutta la casa si presenta sui toni del bianco, in modo da mettere in risalto le travi in castagno del soffitto.