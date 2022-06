homify 360°: una casa a Singapore

Vedere, osservare, scoprire e forse un giorno sperimentare in casa propria: tutto questo è homify e oggi, come di consueto, vi poteremo in giro per il mondo con i nostri architetti internazionali. Oggi Singapore è in grado di essere all'avanguardia in numerosi campi, uno di questi è sicuramente l'architettura. Questa abitazione in particolare reinventa spazi e luoghi per un nuovo concetto di vivere che supera il moderno, affondando le radici in quelle che potranno essere le esigenze del domani: ambienti puri, senza contaminazioni, che aboliscono il superfluo e diventano qualcosa di mai visto. Si gioca e si sperimenta con i materiali, le forme e soprattutto con la luce per reinterpretare la casa, la prima costruzione mai ideata dall'uomo. Lo studio Hyla Architects ha realizzato a Singapore Well of Light, letteralmente pozzo di luce, un controsenso solo se non si esplorano gli interni di questo particolare progetto architettonico.