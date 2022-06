Un open space a 5 stelle

Ci troviamo di fronte ad un meraviglioso open space, dove diverse aree coesistono in virtù di un’armonia e di una raffinatezza più unica che rara. Il bianco delle pareti, del soffitto e del pavimento ci proietta in un’atmosfera eterea, quasi come in un sogno. I toni sono neutri e pacati. Non vi è nessun eccesso, né attraverso il colore, né nelle scelte stilistiche, tutto sembra studiato per trasmettere pace e tranquillità. Gli elementi d’arredo sono pochi e ben selezionati. Tutto sembra essere predisposto per fare da cornice al protagonista indiscusso, il panorama.