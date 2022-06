Un appartamento vibrante di luce

La luce naturale è senza dubbio l’elemento cardine di questa stanza che, combinato al caldo parquet, rendono l’ambiente delicato e raffinato. Non si è sentita quindi la necessità di optare per una gran quantità di arredi, bensì pochi e semplici elementi completano lo spazio. Sono infatti bastati due divani e un pouf rigorosamente in bianco. Una poltrona in pelle nera dal design rinomato completa l’angolo conversazione, mentre una cassapanca in legno funge da mobile TV.