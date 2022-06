Una villa dall'abito moderno e dal cuore verde

Il progetto di questa residenza privata è stato curato dallo studio Giraldi Associati e la parte relativa all’illuminazione è opera di Reggiani Spa Illuminazione. L’aspetto esterno della residenza ci rimanda direttamente in Giappone, alle architetture del grande maestro Tadao Ando: il cemento armato è lasciato faccia a vista, in un elegante brutalismo, le volumetrie sono pure e l’ornamento è demandato ai segni delle casseforme e al rivestimento in legno del volume che va a costituire la copertura per l’intima veranda. Gli elementi strutturali sono protagonisti dell’estetica di questo edificio dal forte carattere. Le parti strutturali hanno anche un ruolo fondamentale all’interno, nell’accogliere e occultare la presenza dei corpi illuminanti, che così risultano perfettamente integrati. Le luci sono al led, per garantire il massimo risparmio, e la finitura delle lampade utilizzate per l’interno (Yori il nome del prodotto) è nera goffrata, per fare sì che non diventassero un elemento di spicco, ma si amalgamassero con tutto il resto. Per l’esterno sono state impiegate lampade a soffitto, di forma quadrata, in grado di garantire un copioso apporto luminoso.