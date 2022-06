Una casa in legno che sa essere minimal

Ecco una vista dall'alto della zona giorno. Salendo sul soppalco con struttura in travi di legno verniciate di bianco si può avere una magnifica vista d'insieme sull'open space. Il tavolo da pranzo è in un legno massello semplicemente splendido. È un pezzo fortemente geometrico, dal fascino tradizionale, ma allo stesso tempo fortemente attuale. Il divano è in un grigio scuro tendente al nero, il colore dell'eleganza, e si abbina alla perfezione con il rivestimento del pavimento. Le sedie bianche sono senz'altro un'ottima scelta, risaltano rispetto agli altri elementi e dialogano con la cucina.