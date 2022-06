Vorresti ampliare la tua cucina? Ecco come fare il progetto!

Una volta che avremo recuperato le planimetrie della casa, realizziamo almeno una decina di copie, per poter fare tante diverse prove. Oppure potremmo procurarci dei fogli di carta da lucido, su cui disegnare le diverse soluzioni che abbiamo in mente, da sovrapporre alla mappa originale.

In questa fase il passo più importante sarà riflettere con attenzione sulle reali esigenze della nostra famiglia: scateniamo quindi la nostra immaginazione e tracciamo tutte le idee che possono venirci in mente. Più proposte avremo e meglio sarà, per poter arrivare al progetto finale. E non preoccupiamoci se le linee non saranno perfettamente diritte o se i muri che abbiamo disegnato non avranno lo spessore corretto: si tratta infatti solo di bozze preliminari, per aiutarci a definire gradualmente la soluzione più adatta per noi e la nostra famiglia, ci penseranno poi gli esperti a redigere il prospetto finale!

Potremmo per esempio prendere spunto da questo progetto elaborato da STUDIO ABC+ME, per disegnare un ampliamento esterno della cucina, dando così vita a una zona living e a un piccolo locale dispensa: curiosi di sapere come potrebbe essere il risultato? Guardiamo insieme la prossima immagine!