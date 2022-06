Un casale moderno dalla doppia anima

Il piano terra è la parte più rustica della casa. In questa fotografia possiamo vedere la zona giorno, arricchita dal camino in pietra, con la mensola in legno, che si lega alla struttura a vista. Il soggiorno ha colori vivaci, i divani sono in un bel turchese. Il tavolo da pranzo, sormontato da un lampadario in cristallo, è in rovere, con sedie in policarbonato. Il connubio tra ambiente rustico e arredi moderni è azzeccatissimo e molto piacevole!