10 buoni motivi per una casa in campagna

Le case di campagna sono spesso il rifugio di molte persone. Abitazioni che possono essere luoghi di vacanza o anche solo per il week end, o prime case. In genere sono anche abbastanza grandi e hanno un bel giardino. Si possono arredare in modo elegante o più rustico, ma anche con uno stile moderno. Le case di campagna o i casolari, se hanno una certa età, possono avere dei bellissimi pavimenti e murature già esistenti, che vi consigliamo di conservare, se potete. Ma se non vi piacciono, rimuovete ogni cosa e trasformate la vostra vecchia casa in un'abitazione completamente nuova e rinnovata. Sono comunque molti i fattori da prendere in considerazione quando vi accingete ad arredarla. Abbiate particolare attenzione per la cucina, che è il cuore della casa, per il grande salone e per gli esterni. Per camere e camerette cercate di creare un continuo con lo stile scelto per il resto della casa. I bagni spesso devono essere rifatti da cima a fondo, anche per queste stanze,trovate delle soluzioni adeguate e se non sapete da che parte iniziare, rivolgetevi ad un architetto.