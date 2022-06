Il Minimalismo: un po' di storia

Il minimalismo è la riduzione all'essenza. Mies Van Der Rohe spiega nel suo manifesto less is more , che divenne poi lo slogan per antonomasia del movimento, che tutto si deve ridurre solamente agli elementi di base, quelli necessari, sempre rimanendo al passo con la modernità.

Per seguire a pieno i principi del minimalismo allora, vedremo l'uso di colori neutri e di forme geometriche semplici e precise e soprattutto, ogni spazio deve veder latitare fronzoli e decorazioni non necessarie. Le cromie predilette da questo stile saranno il bianco e il nero, le pareti risulteranno principalmente bianche per mettere in evidenza tutte le sue sfumature. Il minimalismo pretende essenzialità, senza questa, non stiamo parlando di nulla.