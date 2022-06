La forza della delicatezza

Anche la cucina si sviluppa attraverso un gioco analogo. I mobili della cucina vera e propria sono bianchi, dalle linee pulite e dal tocco moderno, con maniglie metalliche che ne accentuano le geometricità. Il basamento è in metallo satinato, per conferire ulteriormente eleganza e contemporaneità all’insieme. Il tavolo è un pregiato pezzo antico: tondo, in radica, si inserisce in questo contesto moderno come un elemento senza tempo, al punto da poter essere abbinato alle sedie Plia, in metallo e plexiglas, e l’accoppiata non potrebbe essere più riuscita. A sormontare il tutto un elegante lampadario bianco, curvilineo. Una vetrofania sulla porta della cucina fa tenere a mente, con un tocco di ironia, una grande verità: “mangiare è una cosa seria”.