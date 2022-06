Decorare le pareti nei diversi ambienti

L'intento è quella di personalizzare le pareti di casa, ma avete un sacco di idee e non sapete mettere ordine nella vostra testa per capire come e, soprattutto, cosa volete fare. In effetti, ci sono talmente tanti modi per dare un volto al muro di casa, che prendere la decisione giusta è sempre un'impresa. Tra carta da parati, stencil, tromp l'oeil, dipinti su muro, si ha l'imbarazzo della scelta.

Siamo sicuri che il candido intonaco bianco sia il modo più semplice di pitturare una parete, ma se si vuole rendere l'ambiente un po’ più particolare, si potrà notare quante possibilità abbiamo di scegliere tra una vasta gamma di colori e tipologie per decorare, non tutte particolarmente costose. Se è vero che un certo tipo di intonaco o di decorazione, ha costi di posa o di manutenzione abbastanza alti, ci sono altri modi per dare un tocco personale alle nostre pareti senza vedere la carta di credito prendere fuoco.

Quest'oggi abbiamo cercato all'interno della nostra piattaforma, sei tipologie di ambienti, ognuno con almeno una parete degna di nota. Dal soggiorno alla camera da letto, dalla cameretta per i bambini al bagno, non c'è una regola che impone quale ambiente possa presentare un muro colorato e quale no: si tratta esclusivamente del gusto di ognuno di noi. Il consiglio che possiamo darvi è quello di cercare comunque di non andare fuori tema, o ve ne potrete pentire: nella camera di vostra figlia, vi consigliamo principesse o fiori e non di certo un murales che raffigura un grande ragno nero e Spiderman al suo fianco. Come per la cucina, vi suggeriamo di attenervi a ciò che circola nell'ambiente: un tromp l'oeil rappresentate una grande teiera, potrebbe essere un'idea originale e molto creativa.