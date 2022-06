​La smart casa: tecnologia intelligente per tutti

Nel corso del Novecento lo spazio domestico iniziò ad essere pensato come un luogo funzionalmente complesso, i cui dispositivi avrebbero dovuto essere gestiti attraverso strumenti di automazione.

Le origini della domotica possono ricollocarsi a William Penn Powers, un costruttore edile che nel 1891 costituì la Power Regulator Company, un’industria di regolatori di temperatura, introducendo, per la prima volta, la tecnologia nell’automatizzazione. Negli anni '50, sempre negli Stati Uniti, fu realizzato il primo dispositivo di controllo di tutte le informazioni sul funzionamento degli impianti. Nel 1966, un ingegnere della Westinghouse Corporation, Jim Sutherland, creò l’Electronic Computing House Operator, o ECHO IV, con un dispositivo di automazione domestica per il controllo della temperatura e di alcune apparecchiature elettriche. Nel 1970, la Pico Electronics sviluppò uno degli standard industriali più utilizzati oggi in Domotica, che sfrutta la linea elettrica per le sue trasmissioni.

Il resto è storia recente e vede le automazioni domestiche sempre più presenti nei progetti di sviluppo e trasformazione della abitazioni contemporanee. Oggi la domotica svolge un ruolo chiave nel rendere “intelligenti” apparecchiature, impianti e sistemi connessi con gli spazi abitati. Un impianto elettrico intelligente, per esempio, può regolare autonomamente l'accensione degli elettrodomestici allo scopo di non superare la soglia che farebbe scattare il contatore. Nella casa intelligente le apparecchiature e i sistemi tecnologici sono in grado di svolgere funzioni parzialmente autonome (secondo reazioni a parametri ambientali di natura fissa e prestabilita) o programmate dall'utente o, più di recente, completamente autonome.

Se l'automazione riguarda tutto l'edificio è possibile ottenere la gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza), delle reti informatiche e delle reti di comunicazione.