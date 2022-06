6 idee per scegliere la scala perfetta

La scala è formata da una rampa con gradini che, per essere comoda, dovrebbero essere al massimo dodici.I gradini sono costituiti da una serie di ripiani orizzontali detti pedate, posti a quote via via crescenti e dallo spazio verticale tra due pedate, detto alzata. Per completare la scala va scelta la ringhiera o balaustra, chiusa con un pannello in vetro o aperta con bacchette in metallo o tubolari, l'importante è che sia sicura. Il corrimano, anche in materiale diverso rispetto alla ringhiera, deve risultare gradevole al tatto e facilitare l'appoggio.