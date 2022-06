Il vecchio mulino torna a vivere

Da qui parte la scala per andare al piano superiore. I gradini sono in pietra e il parapetto in vetro, elegante e perfettamente integrato nel contesto, pur nella sua modernità. Il primo ambiente a cui si accede è lo studio, con la iconica poltrona Eames. Questo angolo, perfetto per la concentrazione, si affaccia sul soggiorno, rimanendo in continuità con tutto il resto della casa. A sormontare tutto lo spazio, le splendide capriate con travi in legno a vista. Questo capolavoro di artigianato di una volta, dona allo spazio una sorta di sacralità, lo rende un ambiente privilegiato e quasi sacro.