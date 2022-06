Bagno, nuove idee per il relax

La vasca da bagno lascia la classica posizione accanto alla parete per posizionarsi al centro della stanza, come prima attrice della sala, quasi fosse un comodo divano. Sicuramente una soluzione indicata per grandi spazi aperti che riflette perfettamente lo stile di una casa che rivede il passato in chiave moderna. La bilancia, ad esempio, si ricollega ad un'arredamento dallo stile industriale, con il ferro leggermente ossidato in bella vista.

Il vano doccia si colloca sulla sinistra con una struttura interamente in vetro ed uno specchio che aumenta il volume percepito dell'ambiente.