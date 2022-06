Piccolo ma bello: 6 idee per far risplendere un bagno Extra Small

Chi l'ha detto che un bagno extra small non possa essere affascinante come un bagno più grande? Se infatti li limitazioni di metratura ci sono, ciò non significa che debbano essere percepite come svantaggio. Abbellirlo e renderlo visivamente più ampio e chic con qualche piccolo stratagemma non è poi così difficile. Anche pochi metri quadri possono infatti diventare una graziosa e intima oasi dove coltivare il benessere oltre che prendersi cura del proprio corpo. Svilire l'ambiente a causa dello spazio ristretto sarebbe perciò un errore madornale. Quali trucchi possiamo allora mettere in atto per ottenere un effetto estetico degno di nota? Come possiamo utilizzare e sfruttare al meglio i mobili, la loro disposizione all'interno della stanza e i complementi decorativi e funzionali per agevolarci nell'intento?

Facciamo un breve tour attraverso 6 bagni ospitati all'interno di splendi progetti internazionali per rubare qualche spunto!