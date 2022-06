Moderna ed ecologica: una casa contemporanea

Vi piacerebbe costruire una bella casa nuova senza impegnarvi in progetti onerosi e complicati, possibilmente privo di imprevisti che causano spese accessorie? Lo sappiamo, potrebbe suonare come una richiesta un po' pretenziosa, ma la realtà è che acquistare o costruire la casa dei sogni implica una fatica immensa, sia per la mente che per il portafogli, e spesso cose come lo stile e l'innovazione vengono messi in secondo piano .

Gli architetti tedeschi dello studio Pushmann però, hanno trovato la giusta soluzione a questo problema nella progettazione di Holzrahmenbau, una casa prefabbricata, energicamente autosufficiente e costruita per soddisfare ogni cliente. Questo fantastico progetto ha richiesto solo due giorni per montare la struttura di base, e due settimane per essere completato e rifinito con tetto, porte e finestre incluse. La casa possiede un’elevata capacità di isolamento termico, e questo perché è fatto con legno riciclato. Dall’esterno non vi è alcuna differenza con una costruzione tradizionale, l’aspetto è robusto e moderno, anzi, rispetto a tante altre costruzioni tradizionali è ricca di stile e personalità, e al suo interno è un vero gioiello.