La casa perfetta per crescere i figli nel verde

All’esterno la facciata della casa ci colpisce per il rivestimento in legno associato ad elementi trasparenti. La struttura sembra fatta proprio per adattarsi in modo naturale all’ambiente circostante, e questo grazie soprattutto al rivestimento in legno.

Da notare quanto le porte finestre in vetro colleghino gli spazi interni con quello esterno, passando attraverso un passaggio in teak che riveste il patio esterno.

