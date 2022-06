Esterno comune… interno sorprendente!

la biblioteca è forse lo spazio più bello della casa. Qui non si può non sentirsi rilassati e a proprio agio. Le tonalità sono scure, per una maggiore eleganza e per facilitare il raccoglimento e la concentrazione, ma l'ambiente è comunque luminoso ed è riscaldato dal camino! Semplicemente stupenda la seduta sotto la finestra, l'angolo perfetto per immergersi in un libro!