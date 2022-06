Niente paura: 6 passi per progettare la propria casa senza sbagliare !

Quando si decide di comprare casa si può e si deve organizzarla a proprio piacimento delineandone la struttura e lo stile. Avere uno spazio vuoto a disposizione permette di scegliere in base alle proprie esigenze, ai propri gusti, alla propria fantasia come definire l'assetto e la composizione di quella che sarà la propria abitazione. Si può decidere di creare una zona giorno con cucina e soggiorno in unico ambiente, si può optare per una zona notte che preveda una cabina armadio o anche un bagno in camera, o ancora, se le dimensioni lo permettono, di creare un'area relax per i momenti di rilassamento e di rigenerazione. Di seguito alcuni consigli utili per progettare la propria casa.