La pergola per un vero soggiorno esterno

Il comfort degli interni di una casa è un aspetto essenziale. Tuttavia, non bisogna trascurare quello degli spazi esterni! Questi infatti, con adeguati accorgimenti, possono diventare un vero e proprio prolungamento dello spazio interno; con i giusti arredi, la veranda può trasformarsi in un soggiorno al'aperto o in una splendida sala da pranzo informale. A giocare un ruolo fondamentale non è soltanto la scelta degli arredi, ma ovviamente anche il panorama, lo scenario che circonda l'abitazione.

Oggi vi porteremo a visitare una casa in cui l'esterno riveste un ruolo fondamentale. Il progetto di partenza è di AB Projectos e successivamente è stato sviluppato da ANA LOBO.