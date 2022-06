L’ingresso: 6 idee veloci per renderlo davvero speciale

Anche le maniglie sono un dettaglio prezioso, per regalare carattere alla porta d'ingresso e di conseguenza all'ingresso stesso. Per esempio potremmo aggiungere un tocco di classe con delle maniglie in stile antico, come per esempio queste proposte da GALBUSERA: perfette per un ingresso classico, potrebbero essere inserite anche in un contesto moderno, per un eclettico contrasto. In alternativa, potremmo personalizzare la nostra porta con originali maniglie vintage, che potremmo divertirci a recuperare nei mercatini dedicati al brocantage.