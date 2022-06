Una casa rustica con un animo moderno

I borghi di Xisto costituiscono un insieme di 27 villaggi situati nella regione centrale del Portogallo. Sono caratterizzati dalle sue case in scisto, una roccia sedimentaria di color nerastro o marrone scuro, che grazie ad un recente progetto di recupero si sono trasformate in un luogo di pellegrinaggio per tutti quelli che desiderano conoscere la parte più antica del Portogallo, ricca di storia e di prodotti gastronomici tipici.

Detto ciò, è proprio in questo luogo tanto speciale che troviamo il progetto di cui parleremo oggi. Si tratta di una riabilitazione di una di queste dimore, diventata ora una casa rurale ma con uno spirito davvero contemporaneo. Uma Casa Portuguesa è lo studio di architettura che si è occupata del progetto. Vediamo il risultato..