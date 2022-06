Camera da letto piccola? Tutto in 14 mq

Avendo già rinunciato a un armadio classico, come abbiamo visto poc'anzi, a volte in una struttura a vista può essere scomodo trovare una soluzione al problema scarpe. Ma può esserlo comunque, sia che si voglia tenerle in un eventuale armadio, sia cercando di affidarsi a delle scarpiere.

Il punto è che tutto occuperà spazio e solo ogni dettaglio curato nella ricerca del risparmio produrrà grandi risultati in termini di spaziosità.

Le scarpe possono essere tante o poche, l'importante però è tenerle in uno spazio comodo. È possibile quindi convertire un mobiletto in casa, soprattutto se poco ingombrante e che sfrutti maggiormente il piano verticale, per conservare le nostre scarpe. La cosa ancora più utile è che con una soluzione a vista si ha la comodità di tenere le proprie scarpe a portata di mano e di sfruttarle come veri e propri oggetti da esporre.

Abbiamo visto quindi che tutto è possibile, anche quando si ha a che fare con spazi risicati da dover sfruttare al meglio. Non resta che prendere la nostra piccola camera da letto e renderla immensa.