Casa K: ristrutturazione e semplicità

Come detto in precedenza, salotto, cucina e sala da pranzo condividono un unico spazio diviso in tre zone separate dal solo mobilio. In quella riservata al salotto, possiamo vedere come i libri e il divano, diano quella punta di colore della quale abbiamo parlato nella foto precedente. La libreria a muro, per non stonare con le pareti, fingendosi una parete anch'essa, è stata scelta in bianco. Anche in questo ambiente troviamo un elemento vintage: la panca posta davanti alla finestra. Per non lasciare le pareti vuote, invece, notiamo un quadro raffigurante tre uomini: le cromie sono le stesse scelte per l'intera casa, in questo modo il dipinto si amalgama perfettamente al resto dell'appartamento senza stonare.