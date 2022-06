Progettare la propria casa: loft design

È innegabile che il concetto di loft inviti anche a un vivere diverso rispetto ad altre formule. Date le sue caratteristiche, questa abitazione non è indicata alla vita di una famiglia numerosa: benché ci sia spazio in abbondanza, la mancanza di divisori rendere impossibile creare il proprio angolo riservato. Possiamo dirlo, il loft è un tipo di casa che va vissuto a 360°! Questa casa per chi è pensata allora? Come abbiamo già detto, per professionisti che necessitano di avere i loro spazi con il loro studio, ma anche per una coppia sarebbe perfetto: tutti gli ambienti sono raccolti in un unico spazio che diventa quasi intimo, nonostante le grandi dimensioni.

Questo ambiente era originariamente un vecchio magazzino, in un piano seminterrato di una palazzina a Roma, trasformato in seguito in due appartamenti senza luce ed opprimenti. Un lavoro eseguito da Crilla Architettura.