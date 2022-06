Tutti i pro e i contro di una cucina piccola

La cucina, e in generale la zona giorno, è il luogo del convivio per eccellenza in casa: in essa ci si diverte a preparare pranzi e cene, si chiacchera, si ricevono amici e parenti. E' un ambiente, quindi, che va progettato e studiato in modo da essere funzionale ed accogliente: funge da biglietto da visita della propria casa e deve essere conformata, indipendentemente dalle dimensioni, in modo da contenere quegli elementi indispensabili per uno spazio bello da vivere e allo stesso tempo pratico. Sopratutto se la cucina è di piccole dimensioni bisogna progettare con attenzione lo spazio e studiarne nei dettagli l'arredamento e la composizione. Di seguito i pro e i contro di una cucina piccola.