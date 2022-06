Come ricavare una zona pranzo in poco spazio

Nelle case tradizionali di un tempo alla zona pranzo era destinata un'intera stanza, posta in genere tra la cucina e la sala da pranzo: ambienti dei quali costituiva per certi versi una sorta di punto di incontro. Le condizioni sempre più compresse e ridotte nelle estensioni delle case contemporanee hanno portato nella maggior parte dei casi all'abbandono dell'originaria impostazione, spesso a favore di ambienti aperti più ariosi. Negli spazi aperti le sale da pranzo si trasformano in zone pranzo, ospitate secondo i casi all'interno dell'ambiente cucina piuttosto che nell'area del salotto.

Mantenendo intatta l'originaria impostazione in molti casi l'area pranzo costituisce una sorta di cuscinetto tra la cucina e la zona soggiorno, costituendosi nuovamente come ambiente di passaggio. Un'altra particolarità di questa nuova condizione è legata all'impermanenza della zona pranzo. Mentre la cucina e il soggiorno mantengono infatti la loro configurazione originaria, l'area pranzo sempre più spesso è pensata come un luogo “a scomparsa”, impossibile da identificare se non durante i periodi nei quali venga effettivamente utilizzata.

In questo senso la zona pranzo rappresenta pienamente la condizione della contemporaneità: periodo dl transitorio e dell'impermanenza, nel quale i luoghi tendono a farsi mutevoli e a cambiare destinazione d'uso e identità più volte nel corso del tempo. Molto spesso le case più compresse dispongono di un unico tavolo nella zona giorno: non solo cuore della zona pranzo nelle ore a lei dedicate ma funzionale alla cucina, al soggiorno e – perché no? – fondamentale punto d'appoggio per la zona studio del nostro ufficio domestico.

Questa capacità di sparire e ricomparire continuamente più volte nella stessa giornata fa della zona pranzo un ambiente dinamico e creativo, aperto a mille soluzioni e possibilità di sfruttamento dello spazio. Vediamone più in dettaglio alcune.