Una trasformazione sbalorditiva!

Noi di homify amiamo mostrarvi trasformazioni miracolose, lavori in cui un interno obsoleto e trascurato si trasforma completamente assumendo un look contemporaneo e fresco. Il caso di oggi è semplicemente incredibile, questo appartamento era rimasto agli anni Sessanta, era pieno di oggetti in disuso e di rivestimenti e arredi sperati e opprimenti, lo studio polacco Better Home, con un sapiente lavoro di home staging, l'ha riportato a nuova vita, facendone un interno molto attuale, anzi, da rivista!