Un appartamento frizzante per unire stili diversi

Cominciamo il giro dall'ambiente più importante della casa: il salone. Questo spazio è un ampio open space, ricco di elementi di vario tipo, troviamo oggetti antichi, pezzi di design contemporaneo, c'è una consolle in legno di radica, come pure un tavolino in cristallo. Le pareti chiare che aumentano la luminosità, il bel pavimento scuro che fa contrasto e l'abbondanza di elementi, come anche la presenza del tappeto e dei molto cuscini, fanno di questo spazio un ambiente molto accogliente.

Su un livello differente è collocata la sala da pranzo, come vedremo a breve.