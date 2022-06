Semplice fuori… incredibile dentro!

Il bianco è il colore perfetto per dare un senso di ampiezza e porre l'accento sulla luminosità e in un interno in stile minimal e industrial come questo non potrebbe essere più azzeccato.

A proposito della scelta di pezzi di design raffinati, non si può non notare la poltrona Butterfly, un pezzo iconico del Novecento. Chi non la vorrebbe nel proprio soggiorno?

Un modo perfetto per ottimizzare lo spazio in ambienti non particolarmente ampi è ricorrere all'utilizzo di pezzi su misura. In questo caso è stata impiegata una libreria modulare, che fa da separazione con gli altri ambienti della casa, divenendo una sorta di parete, e organizza lo spazio, con un'estetica in linea con il resto dell'ambiente.