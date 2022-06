6 passi per avere una casa più moderna

In bagno, nel living, nella camera o in cucina: in ciascuna area funzionale della casa si presentano loro, gli spazi inutilizzati. E se non ne abbiamo mai preso coscienza, ciò non vuol dire che non siano presenti e visibili a occhio nudo, ma semplicemente che non vi abbiamo mai posto attenzione. Superfici abbandonate a loro stesse, angoli difficili da arredare e addirittura porzioni di ambienti lasciate vuote: tutto è potenzialmente da valorizzare con elementi decorativi ed eleganti. Basterà individuare il giusto habitat e predisporre qui un piccolo hub creativo in cui riunire alcuni elementi decorativi e chic che riprendono la macro cifra stilistica dell'ambiente. Via libera a set di vasi e diffusori, lampade da soffitto con paralume design, specchi asimmetrici e piastrelle caratterizzanti.