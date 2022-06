Disposizione della cucina: i vantaggi della cucina a U

Una cucina a U permette di installare diverse tipologie di penisola, a seconda dello spazio a disposizione e delle nostre esigenze. Potremmo per esempio prevedere una penisola con piano cottura, piuttosto che con lavello, se la nostra cucina è inserita in un grande living openspace. Oppure, potremmo semplicemente inserire un comodo piano di lavoro, da utilizzare all’occorrenza anche come banco per la colazione o tavolo per pranzi e cene informali. In alternativa, se preferiamo mantenere gli spazi quanto più flessibili, potremmo anche solo disporre un tavolo come prolungamento del piano di lavoro – come vediamo in questa proposta – in modo da poter modificare l’organizzazione della cucina a seconda del bisogno del momento.

