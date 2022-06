Da rovina a casale moderno

La struttura della casa ha permesso di creare ambienti a diverse altezze. Quello che vediamo nella fotografia è un delizioso salotto che gode di abbondante luce naturale, grazie al lucernario, ed ha una forte personalità dovuta anche al modo in cui sono stati abbinati i materiali: l'intonaco bianco amplifica la luminosità, il legno conferisce calore e il cemento armato dà un aspetto moderno e un tocco industrial, che in un edificio con una storia come questa non guasta affatto. È stato mantenuto l'affaccio sul piano di sotto, per favorire il diffondersi della luce e dare continuità agli spazi.