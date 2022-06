La formula magica per arredare il soggiorno

E' importante valutare e tenere in considerazione l'esposizione del salotto. Se non si tiene conto di questo fattore, infatti, possono verificarsi inconvenienti come caldo e freddo eccessivi in determinate ore del giorno, buona illuminazione ed aerazione nei locali in cui si soggiorna poco e, viceversa. L'esposizione a sud è quella ideale non solo per il soggiorno ma per tutti quei locali molto vissuti, come la cucina. L'esposizione a ovest va bene per il soggiorno soltanto nelle località a clima temperato, infatti il sole penetra nelle stanze e consente di illuminarle in maniera naturale fino al tramonto, senza surriscaldarle. Se non si può decidere e intervenire sulla collocazione della stanza bisogna almeno dotare l'ambiente di finestre ampie e centrali che possano garantire una corretta illuminazione e areazione dell'ambiente.