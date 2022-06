Come allargare un piccolo bagno: 7 soluzioni per tutti

Gli specchi, di cui abbiamo appena parlato, possono essere un'efficace risorsa non solo in termini di riflessione ottica dello spazio ma anche, se estrusi all'interno dell'ambiente abitato rispetto al piano ideale della parete, trasformarsi in preziosa risorsa per custodire oggetti per la cura del corpo, asciugamani, prodotti per la pulizia dei sanitari e del pavimento. La prima superficie a specchio che possiamo utilizzare come armadietto è naturalmente quella sovrapposta al lavandino, ma a questa prima soluzione se ne possono naturalmente affiancare molte altre. Nell'immagine sopra per esempio sono proposti dei comodi armadietti con sviluppo verticale, chiusi da pareti a specchio che aumentano la percezione di grandezza del bagno e la sua luminosità.