Una mansarda intelligente tutta da scoprire

Non si può non restare colpiti da questa prima occhiata alla casa. Il soffitto mansardato è molto suggestivo e le finestre collocate su questo fanno della luce la protagonista indiscussa del progetto. Le finestre della zona giorno sono ampie, insomma, la luce decisamente non manca! L'ampio ambiente a doppia altezza conferisce continuità e rende il tutto un qualcosa di omogeneo, rafforzando l'identità e il carattere di questi interni. Molto elegante l'idea del parapetto in vetro, quasi impercettibile.