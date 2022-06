Una casa rustica risorta dalle sue ceneri

Anticamente la struttura ospitava una fabbrica di sidro. La vecchi identità è rievocata attraverso elementi del passato come la porzione di parete originaria, visibile dal soggiorno.C'è una continua contaminazione tra passato e presente, anche l'arredo si compone di pezzi in stile classico, come i divani e le poltrone, pezzi dallo stile rustico, come il mobile in legno massiccio ed elementi dal tocco moderno come il pavimento, le lampade che pendono dal soffitto e l'ampia vetrata che rende l'ambiente super luminoso. Un mix di stili ed epoche perfettamente riuscito!