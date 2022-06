Una villa da mozzare il fiato

Entrando in casa le aspettative non vengono deluse! La zona giorno è concentrata in un ampio e luminoso open space che ospita una moderna e funzionale cucina total white, un'elegante sala da pranzo con tavolo in cristallo e il soggiorno, che vedremo nella foto successiva. Il colore dominante, come per l'esterno, è il bianco che qui contrasta con elementi in legno e tonalità grigio cenere.

L'oggetto che maggiormente attira l'attenzione è lo spettacolare lampadario in primo piano caratterizzato da struttura a spirale e gocce di cristallo pendenti.