Il perfetto equilibrio tra libertà e privacy

Oggi vi portiamo a conoscere più da vicino un progetto dello studio giapponese Sakurayama, una residenza in un quartiere tranquillo, lontano dal caos della città, che soddisfa tutte le principali esigenze di chi cerca un angolo di paradiso, al riparo dalla routine frenetica della vita di oggi. Allo stesso tempo, oltre ad essere un'architettura estremamente funzionale, colpisce per il suo design raffinato e all'avanguardia.

In particolare, quello che è più ricercato in generale è il binomio libertà – privacy, ovvero la possibilità di godere di spazi ampi, magari in una gradevole continuità tra interno ed esterno, e allo stesso tempo non subire il disturbo di sguardi indiscreti. In questo progetto, grazie al sapiente uso dei materiali e ad un abile controllo delle forme, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Andiamo a vedere!