Bagno piccolo? Ecco dove mettere la lavatrice!

La prima regola, per ricavare lo spazio necessario per la lavatrice all'interno del bagno, è quella di fare ordine. Il che non significa non lasciare in giro nulla, ma semplicemente trovare ad ogni cosa la sua perfetta collocazione. Prendete spunto da questa realizzazione di Lineabeta. Un bagno ordinato, certo, ma non per questo privo di personalità. C'è una colonna appesa alla parete, alta e stretta, per shampoo, bagnoschiuma, creme & co. C'è una cassettiera con le ruote, per tutto quanto va tenuto a portata di mano. Sarà il bambù, sarà la lamina metallica simil lavagna, ma questo è davvero un bagno unico. E, seppure le sue dimensioni non siano enormi, c'è persino spazio per una lavatrice!