9 idee per realizzare la veranda più adatta per la tua casa

Se la nostra casa è poco esposta al sole, avremo bisogno di una veranda che non limiti il passaggio della luce, ma al contrario ne catturi quanta più possibile. La soluzione ideale per noi sarà quindi un ambiente completamente rivestito in vetro, parte superiore compresa, in modo da poter ricevere tutta la luce naturale possibile, come vediamo in questa affascinante proposta: un grande soggiorno verandato che integra le superfici vetrate nella struttura in muratura della casa. Per garantire la circolazione dell'aria il tetto potrà inoltre essere dotato si un telecomando, per l'apertura e la chiusura automatizzate delle vetrate.