Personalizzare le scale: 6 idee creative!

Quante volte abbiamo pensato di rinnovare alcuni ambienti della casa per poi rinunciare per mancanza di tempo e di animo? Quante volte abbiamo abbandonato l'intento di procedere con qualche attività fai da te per l'ipotetica difficoltà di metterla in pratica? Molte, indubbiamente. Ma personalizzare la nostra abitazione, o solamente qualche angolo, non è poi un'ardua impresa anzi. Dare una sferzata di nuovo all'ambiente gioverà sia alla struttura che all'umore di chi vi abita. Non concentriamoci allora solo sull'interior design e sui materiali di pavimento e rivestimento, non solo sulla disposizioni di mobili e stanze e su come riutilizzarne altre: diamo un valore aggiunto anche ai dettagli e a quegli spazi funzionali che nascondono tuttavia una grande potenzialità creativa, proprio come le scale.

Abbellire non solo gli ambienti ma anche il mezzo che in essi ci conduce è dunque una soluzione divertente che contribuirà in modo significativo a dare una nuova veste all'intera casa. Tra alzate, pedate e ringhiera, sono molte le possibilità decorative su cui puntare. Scopriamole subito attraverso 6 interessanti idee.